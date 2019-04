Perde il controllo dell’auto e abbatte una centralina telefonica appena installata

Stamattina intorno alle 12:30 a Chiuppano R.P., donna 32enne di Thiene, alla guida di una Renault Clio, stava percorrendo via Alberi in direzione Chiuppano centro quando ha perso il controllo del mezzo andando a collidere con il muretto di recinzione di una casa, abbattendo e sradicando una centralina della Tim, per poi sbandare ed invadere la corsia opposta, urtare i muretti di recinzione di due case di fronte, dove finiva la corsa. A seguito dell’urto la donna è stata trasportata dal 118 – in stato confusionale – al pronto soccorso di Santorso con lesioni lievi. La donna verrà sanzionata per eccesso di velocità, perdita di controllo del veicolo e sono in corso accertamenti per verificarne lo stato di idoneità alla guida. La centralina della Tim era appena stata installata con la posa della fibra ottica ed il danno è valutabile intorno alla somma di 15.000 euro solo di materiale TIM.