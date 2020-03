Perde il controllo dell’auto: 40enne vicentino in rianimazione

Martedì 17 marzo alle ore 15.40 circa, in Via Capovilla (SP. 349) nel comune di Villaverla, F.R. di anni 40 residente a Thiene, alla guida dell’autovettura Citroen C3, proveniente da Thiene con direzione Vicenza, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a urtare i new jersey di cemento che delimitano la corsia di destra, rimbalzando nella corsia di opposta, oltrepassando i new jersey della corsia, con direzione Thiene, e finendo la marcia nel fossato adiacente.

Interveniva sul posto Suem 118 con l’elisoccorso il quale trasportava il conducente presso l’Ospedale di Vicenza in reparto rianimazione.

Per i rilievi e la viabilità del traffico intervenivano sul posto 4 pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino. Il traffico risulta ancora deviato.