PERAROCK – Dopo il rinvio per maltempo, domani concerto Africa Unite e Architorti

Il concerto previsto per sabato 27 luglio è stato annullato a causa del maltempo. L’appuntamento sarà recuperato DOMANI MARTEDì 30 LUGLIO a PERAROLO D’ARCUGNANO (Vicenza)

PERAROCK 2019 – Clima lunatico

grande dolina artificiale

Ex discoteca Green Planet / Chalet Paola – Via Righi

Ingresso 2 euro

A causa del maltempo il concerto di Africa Unite, nella versione System of a Sound, e Architorti previsto per sabato 27 luglio nell’ambito di Perarock 2019 è stato annullato.

Il concerto sarà RECUPERTATO DOMANI, MARTEDì 30 LUGLIO, nella medesima location.

Uno spettacolo intenso dove i brani storici degli Africa Unite si avvarranno dell’intervento degli archi e viceversa. A Perarock Africa Unite e Architorti presentano il nuovo album “In Tempo Reale”.













Uno scontro tra il ritmo e l’armonia, la sospensione degli archi e a volte il pieno dell’orchestra, il tutto condotto dalla voce di Bunna e dall’instancabile lavoro ritmico e percussivo di Papa Nico.

Uno spettacolo in controtendenza, una formazione insolita, per un suono potente e allo stesso tempo interessante, e sicuramente al di fuori dei canoni.

L’album è composto da sette brani completamente inediti più una nuova versione di “Rughe Indelebili” (brano tratto da Mentre Fuori Piove del 2003) ed è, inoltre, disponibile in free download sul sito www.africaunite.com . Il formato fisico include anche due bonus track: una versione inedita di “L’attacco al tasto” (brano tratto da Il Punto di Partenza, 2015) e la versione con archi di Mentre Fuori Piove (brano tratto dall’album omonimo, 2003).

Realizzato tra il duemilasedici e il duemiladiciannove, In Tempo Reale prende il la dallo spettacolo multimediale OFFLINE che gli stessi artisti, con la compagnia di danza modenese MMCDC, hanno rappresentato, la scorsa stagione, in alcuni teatri italiani, con ottimi risultati.

In Tempo Reale è un concept album sul rapporto uomo rete social che sta creando grandi mutamenti politici e culturali nel nostro paese e nel mondo.

La visione di Africa Unite allarga e scompone il suo suono attraverso gli Architorti; quintetto e orchestra diventano l’occhio musicale che tesse le trame armoniche e melodiche dell’album. La vocalità di Bunna e i recitativi di Madaski assumono contorni assolutamente inediti e particolari, come tutto il suono che caratterizza l’album, sicuramente un tentativo inedito di trasformare il reggae in un’altra forma musicale. Nel mondo del reggae non esistono molti precedenti di questo tipo.

Questa volta sarebbe meglio azzerare le etichette, i generi ed ascoltare…. il focus musicale si sposta in continuazione comprendendo il barocco e gli echi del dub, l’inconfondibile vocalità di Bunna e il suono del quintetto d’archi che, a volte, si moltiplica in una grande orchestra.

In Tempo Reale è un disco che nasce, a livello compositivo, come tutti i dischi degli Africa Unite. Le canzoni sono scritte, come sempre, partendo dalla costruzione di una base armonica reggae su cui si sono sviluppate le melodie. Successivamente le bozze delle canzoni sono state prese in carico dagli Architorti e dirottate, attraverso gli arrangiamenti, verso un mondo musicale suggestivo ed emozionante. I brani sono tornati poi in casa Africa per la scrittura delle liriche e la produzione finale di Madaski.

Questo nuovo lavoro è senz’altro il prodotto più ambizioso della collaborazione tra Africa Unite e Architorti che ha avuto una serie di episodi nel corso di quasi due decenni. Ambizioso per quanto riguarda la fusione di due poetiche ed estetiche apparentemente agli antipodi.

Con questo cd gli Africa Unite e gli Architorti costruiscono ponti: ponti tra generi, suoni e concetti; ponti che creano condivisione e allargano conoscenza e comprensione. I ponti portano pace ed infatti le guerre li abbattono e costruiscono muri. I ponti che hanno costruito gli Africa Unite insieme ad Architorti soprattutto non mortificano la natura di chi sta sulle rispettive sponde.