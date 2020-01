Per ViOff talenti nei locali del centro: ecco i concerti

In dieci locali del cuore cittadino, tre giorni di performance artistiche organizzate su iniziativa del Gruppo Bar della Sezione 1 Confcommercio Vicenza, che collaborano anche a Viwine Gold Edition

I bar del centro storico di Vicenza diventano un palcoscenico di talenti. L’occasione è Vioff, il “fuorisalone” della manifestazione fieristica Vicenzaoro, che coinvolge il cuore cittadino in una serie di eventi in grado di rendere ancora più attrattiva e accogliente la rete di negozi e pubblici esercizi. Nasce con questo obiettivo l’idea di dieci bar e ristoranti di trasformarsi, per un weekend, in teatri, piste da ballo e concert hall per rilanciare il titolo di Vioff 2020 che è, appunto, “Golden Factor”,ovvero la celebrazione del talento in ogni sua forma.

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, su iniziativa del Gruppo Bar della Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, si potrà dunque assistere ad esibizioni artistiche e musicali, teatrali e di ballo, di giovani talenti impegnati in una serie di performance organizzate in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza “A. Pedrollo” e la curatrice d’arte vicentina Sharon Di Carlo.

Venerdì 17 gennaio l’esordio sarà ad Espressamente Illy (Contrà Muscheria, 5), alle ore 18.00 con la danzatrice Ana Novais; quindi alle 19.00 sarà la volta della Bissara Enosteria (Contrà Manin 20/A) con l’esibizione di Michele Bertoldi (chitarrista blues); poi ci si potrà spostare da Ombre & Cicheti (Piazza Biade 21), dove alle 20.00 si potrà assistere alla performance del chitarrista JazzGianmarco Fervi. Sono quattro gli appuntamenti in programma sabato 18 gennaio: si inizia al Bar Venti5 (Piazza Dei Signori 50) alle ore 18.00 con un monologo dell’attrice teatrale Elisabetta Luise; il “testimone” passa poi a La Proseccheria (Corso Fogazzaro 25) con un altro monologo, questa volta dell’attrice Maria Cascone, alle ore 18.30; poi si passa a La Caveja (Contrà Manin 5), dove alle 19.00 si potrà assistere alla performance del sassofonistaLorenzo De Luca; per concludere al Tira Tardi (Contrà Manin 11) con l’esibizione del pianista Marco Birro, prevista alle ore 20.30.

Per domenica 19 gennaio i talenti saranno in scena alle 17.30 nel locale CioccoLato (Contrà Del Monte 15), con un monologo dell’attrice teatrale Elisabetta Luise; alle 18.00 al bar Alle Colonne (Piazza Dei Signori 8), dove si esibirà la danzatriceAna Novais; per concludere alle 18.30 da Biasio Centro (Piazza Biade 6) con il sassofonista Lorenzo De Luca.

Ci sarà dunque da divertirsi, durante Vioff 2020, grazie all’impegno del Gruppo Bar di Confcommercio Vicenza che per l’occasione ha collaborato anche ad un’edizione speciale di Viwine Festival, la manifestazione che valorizza i vini vicentini, chiamata per l’occasione Viwine Gold Edition: sabato 18 gennaio un tour sensoriale si snoderà in 6 locali del centro storico con una serie di degustazioni in cui ad ogni varietà di vino saranno abbinati prodotti tipici del territorio (info e prenotazioni su www.viwinefestival.com). Questi i locali coinvolti: CioccoLato di Contrà del Monte con la degustazioone “Il lato dolce della vita… e della vigna” (ore 17.00); Angolo Palladio di Piazzetta Andrea Palladio con “I Colli Berici e il rosso della tradizione in una schiacciata di sapori” (ore 18.00); Cucù di Piazza delle Erbe con “Il Thai Rosso incontra la trilogia di Baccalà” (ore 18.30); Biasio Centro di Piazza Biade con “Il giallo del durello e le sfumature del fritto creano l’oro in bocca” (ore 18.30); Alle Colonne di Piazza dei Signori con “La bolla gialla e rosa nel blu del mare” (ore 19.15); Bissara Enosteria di Contrà Daniele Manin con “Il rosso del Cabernet nella tavolozza dei salumi” (ore 20.00).