Per strada da sola sotto la pioggia, fuggita dal compagno: donna soccorsa dalla Polizia di Stato

Camminava da sola, sotto la pioggia battente, la giovane donna di origine sudamericana che intorno alle 19.30 di ieri, in Strada di Casale è stata soccorsa da un Equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza. La giovane donna, infreddolita, ha riferito di essersi allontanata dalla abitazione in cui viveva con l’ex compagno. Dopo l’ennesima lite ha preferito andare via. Fortunatamente per lei gli Agenti l’hanno vista camminare da sola, senza ombrello e sotto una pioggia insistente. L’hanno fermata e, dopo una lunga chiacchierata, l’hanno accompagnata al Pronto Soccorso. Lì, ad attenderla, medici e infermieri per le prime e necessarie cure.