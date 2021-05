PER LA TRAMAROSSA VICENZA OBIETTIVO SECONDO TURNO

La Tramarossa Vicenza, impegnata nei playoff di Serie B di basket, sta giocando i quarti di finale contro la Luiss Roma. La serie è in parità sul punteggio di 1-1 e ora per i biancorossi ci saranno due trasferte nella capitale per cercare di ottenere il passaggio del turno per la prima volta nella loro storia. Servizio di Sharon Di Carlo.