Per la Svizzera (piena di contagi e con pochi test) il Veneto ora è zona rossa: quarantena obbligatoria al rientro

Anche il Veneto rientra ora nelle zone rosse indicate dal governo svizzero. Oltre al Veneto vi sono la Liguria, la Campania e la Sardegna. L’elenco svizzero completo delle zone rosse sarà valido dal 12 ottobre e comprende un totale di 61 Paesi e 28 regioni. Chi torna in Svizzera da tali zone deve mettersi in quarantena al ritorno. Da notare che la Svizzera con una popolazione di 8,7 milioni abitanti e 1.500 positivi, è un’area ben più rischiosa del Veneto (4,9 milioni di abitanti e 595 contagi). Ricordiamo anche che i test effettuati in Svizzera sono inferiori, in rapporto alla popolazione, della media italiana e nettamente inferiore a quella veneta. In Svizzera sono stati effettuati 169.000 test su 1 milione di abitanti. In Veneto 400 mila test su 1 milione di abitanti.