Alle 17 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio in un appartamento di via Sarpi a Brendola. Le fiamme, divampate dal piano cottura si sono estese ai pensili. I pompieri sono entrati nell’appartamento e hanno subito spento il focolaio probabilmente causato da una pentola lasciata sul fuoco. Al momento del principio d’incendio in casa non era presente nessuno.