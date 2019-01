Pensionato muore in bici: sospetto malore

Un pensionato di 74 anni, Franceschino Zambonini di Mason, è morto probabilmente per un malore venerdì sera a Pianezze. L’uomo è stato trovato con la sua bici in via Tezze intorno alle 19.30, sul ciglio della strada, vicino a casa sua. La polizia stradale indaga sul caso, anche se non sembrano esserci responsabilità di terze persone.