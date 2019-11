Pensionato investito da un’auto: gravissimo

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Grave incidente oggi pomeriggio a Thiene, in via San Luigi. Un 73enne è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, le sue condizioni sono gravissime.

AGGIORNAMENTO ORE 20 — M.P., donna 48enne residente a Sarcedo, alla guida di autovettura Citroen C3, stava percorrendo via Dei Quartieri con direzione Nuova Gasparona, quando, giunta all’altezza dell’intersezione con via San Luigi, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l’investimento di F.C., uomo 73enne di Thiene, che stava attraversando la strada da destra a sinistra, rispetto alla direzione dell’auto. L’uomo veniva immediatamente soccorso dalla stessa conducente dell’auto, ed anche da un’infermiera di passaggio. Poco dopo giungeva l’ambulanza medicalizzata, che trasportava l’uomo all’ospedale di Vicenza, ove veniva ricoverato in prognosi riservata.

Rilievo del sinistro e regolazione traffico a cura di due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.