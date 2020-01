Pensionato aggredisce l’ex moglie e vandalizza l’auto del cognato

I Carabinieri della Stazione di Sossano nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alle persone e sulle cose, un 61enne, pensionato, residente in un comune dell’Area Berica.

L’uomo, separato da tempo dalla moglie con la quale è in atto una controversia per motivi economici, il giorno di Santo Stefano si presentava presso la sua abitazione e nel corso di un accesa discussione per i motivi di cui sopra, nonostante la presenza del fratello della donna, l’aggrediva verbalmente tanto da causarle un malore a seguito del quale le veniva diagnosticato una stato ansioso giudicato guaribile in 3 giorni.

Il 61enne, poi, una volta all’esterno dell’abitazione colpiva con calci e pugni l’autovettura del cognato causando un danno di 1000 euro.

L’Autorità Giudiziaria Berica sulla scorta dell’informativa trasmessa dai militari valuterà i conseguenti provvedimenti.