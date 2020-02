Pendolare del furto ‘beccato’ in autobus

Gli agenti del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino hanno denunciato, per il reato di porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso, un uomo 35enne domiciliato ad Asiago. Verso le ore 14:00 del 03/02 us una pattuglia del comando di polizia locale di via Rasa interveniva presso la stazione degli autobus di Thiene dove stava arrivando, proveniente da Asiago, un autobus diretto a Vicenza e a bordo del quale era stata segnalata la presenza di due soggetti con fare sospetto. Gli agenti, non appena arrivato l'autobus, salivano a bordo e procedevano al controllo dei soggetti. A seguito di perquisizione, rinvenivano nello zaino indossato da uno dei due, un martello frangivetro ed una forbice con le punte piegate. La successiva verifica presso la banca dati forze di polizia consentiva di verificare che lo stesso aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Definite le procedure di identificazione, veniva denunciato a piede libero per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli arnesi venivano sottoposti a sequestro penale, che veniva convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Gli atti compilati verranno resi disponibili alle Forze dell'Ordine di Vicenza, al fine di fornire utili spunti investigativi in ordine agli ultimi episodi criminosi perpetrati in danno di autovetture in sosta.

