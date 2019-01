Pedone investito sulle strisce e ferito gravemente

Grave incidente stamane alle 8.30 in via G.B. Croce all’altezza del civico 33 a Brendola (Vicenza). Una Fiat Panda condotta da una donna, M. L. di 45 anni residente a Brendola ha investito un pedone: Z. D. di 75 anni residente a Brendola. L’uomo è rimasto gravemente ferito e si trova ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza in prognosi riservata.

Sul posto anche un testimone che stava accompagnando a pochi metri di distanza il 75enne al momento dell’incidente. In base ai rilievi della Polizia Locale dei Castelli, intervenuta sul luogo dell’incidente, la Fiat Panda nel percorrere via Croce con direzione del centro di Brendola, ha investito l’uomo che stava attraversando le strisce pedonali da sinistra verso destra rispetto alla direzione dell’auto. Nell’impatto, il pedone si è procurato gravi lesioni.