Pedone investito in viale Stazione ad Alte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

(nella foto il punto di impatto sulla Dacia Sandero)

Investimento di pedone stamane poco prima delle 11 in viale Stazione ad Alte di Montecchio Maggiore, all’altezza del civico 4.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni e dopo aver sentito alcuni testimoni presenti al fatto, A.D.Z. , 34enne di Creazzo a bordo di una Dacia Sandero stava procedendo su via Battaglia con direzione via Fermi ed ha urtato con la parte anteriore sinistra un pedone in fase di attraversamento della strada dalla destra del veicolo verso sinistra.

Vittima dell’investimento è un 59enne originario del Bangladesh e residente a Montecchio Maggiore. Il pedone nell’urto ha colpito con la testa la parte anteriore destra del parabrezza . Sono in corso ulteriori accertamenti sulle modalità dell’investimento per definire eventuali responsabilità.

Sul posto, oltre a una pattuglia della polizia locale dei castelli per i rilievi e la viabilità, iI suem 118 che ha trasportato il ferito, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano.