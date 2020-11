Pedemontana Veneta – Imminente apertura tratto Breganze-Bassano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il tratto Vicentino della Pedemontana Veneta procede verso il completamento. Dopo l’apertura dei tratti Thiene/Schio-Breganze e Thiene/Schio-Malo si avvicina l’apertura del tratto Breganze-Bassano Ovest.

Il concessionario di Superstrada Pedemontana Veneta (SPV Spa), con nota formale inoltrata venerdì 6 novembre, ha infatti preannunciato ai sindaci dei comuni attraversati dall’infrastruttura, ai concessionari interconnessi con la stessa, ad AISCAT, alle Prefetture e alle Forze dell’ordine che, avendo completato i lavori della tratta di Pedemontana tra il casello di Breganze e quello di Bassano Ovest, tra il 9 novembre ed il 20 novembre è prevedibile la messa in esercizio della terza tratta funzionale.

Il giorno 5 novembre il direttore della Struttura di progetto ha, infatti, sottoscritto con SPV, davanti al notaio, l’accordo per l’apertura anticipata, rispetto al completamento di tutti i lavori della nuova strada, della suddetta terza tratta funzionale, così come previsto nel contratto principale, Terzo Atto Convenzionale, firmato nel 2017.

Domani, lunedì 9 novembre, l’ing. Elisabetta Pellegrini, direttore della Struttura di progetto, effettuerà la visita di ricognizione, in contraddittorio con i tecnici del concessionario, al fine di verificare la rispondenza e la buona esecuzione delle opere della tratta in questione, nonché l’idoneità dell’infrastruttura rispetto alla sicurezza ai fini della circolazione stradale.

L’esito di tale visita, finale rispetto ai controlli mirati già effettuati negli ultimi venti giorni dai tecnici della Struttura di progetto, qualora risultasse positivo, permetterà alla Regione del Veneto di autorizzare l’apertura e l’esercizio della nuova tratta, fissandone la data.

Con questa terza tratta aperta si potrà percorrere la Superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni, da Malo a Bassano, potendo svincolare sulla A31 all’altezza del casello di Valdastico, in circa 15-20 minuti, rispetto ai 45 odierni in orario di punta.