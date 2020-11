PEDEMONTANA – Aperto il tratto Breganze-Bassano

E’ stato aperto al traffico il terzo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta, che va da Breganze a Bassano del Grappa, interamente in provincia di Vicenza. Per l’apertura del nuovo tratto, lungo 15 chilometri, che si aggiunge agli altri già disponibili, per un totale di 35 sui 94 chilometri complessivi, non si è tenuta nessuna inaugurazione ufficiale o taglio del nastro.

Si tratta di una decisione già presa da tempo e confermata anche nei giorni scorsi per evitare assembramenti in periodo di Covid-19.

Il gruppo di lavoro con alcuni dei vertici della Pedemontana Veneta e gli amministratori dei comuni interessati si è dato appuntamento in tarda mattinata al casello di Malo (che è al momento il punto di partenza ad ovest) per poi muoversi in direzione opposta. (ANSA).