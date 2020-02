Paziente zero di Vo’ – Uomo di Albettone era stato a Codogno: analisi in corso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Probabile svolta nella ricerca del paziente zero di Vo’ Euganeo. A riferirlo sarebbe il sindaco di Vo’ Euganeo Giuliano Martini, secondo il quale un agricoltore di circa 60 anni di Albettone era stato a Codogno e in altri centri del Lodigiano ed ora ha i sintomi influenzali. L’uomo è stato portato all’ospedale di Vicenza per essere sottoposto a tampone.

“Non ci sono tate persone a Vo’ Euganeo che hanno frequentato quelle zone” dichiara al telefono il sindaco Martini. “Stamane alle 7 questa persona mi ha contattato direttamente e mi ha fornito queste informazioni, dicendo di avere sintomi influenzali. Subito ho allertato il sindaco di Albettone Joe Formaggio e il direttore dell’Ulss 8 Pavesi che hanno avviato le procedure del caso”.

“E’ stato li’ – spiega Martini – per partecipare ad alcune conferenze per la presentazione di un suo libro. E’ un esperto di agricoltura biologica”. “Stamane questa persona ha telefonato nella mia farmacia, a Vo’, chiedendo consigli perchè stava male. Aveva una forte tosse. Mio figlio, che lavora con me, mi ha subito avvisato”.