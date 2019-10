Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Principio d’incendio, ieri pomeriggio, in una camera del reparto di traumatologia del San Bortolo. Un paziente, solo in camera, ha tentato di incendiare il materasso per protesta. Le fiamme sono state spente prima che si propagassero.