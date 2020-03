Paziente con coronavirus all’Ipab Trento, entrata il 17 marzo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Oggi pomeriggio l’Ulss Berica ci ha notificato il primo caso di positività al coronavirus all’interno della Residenza “O.Trento”. Si tratta di una signora di 83 anni, entrata nella nostra struttura martedì scorso, 17 marzo, proveniente dal Pronto soccorso dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza”.

Così il presidente di Ipab di Vicenza, Ermanno Angonese, in una nota stampa diramata questa sera dall’Ente.

L’accertamento dello stato di salute dell’ospite con il tampone – precisa Angonese – è derivato dal fatto che i familiari sono stati recentemente ricoverati e risultati positivi al coronavirus”.

“La signora -prosegue il presidente dell’Ipab- che non presenta al momento evidenza di sintomi, è stata messa da subito in isolamento precauzionale, in quanto abbiamo preventivamente applicato il protocollo previsto dalla Regione”.

“In questo momento così delicato e difficile – conclude Angonese—voglio ringraziare tutto il personale per l’impegno profuso e la disponibilità dimostrata. Siamo perfettamente consci che i nostri ospiti sono tra i soggetti maggiormente da tutelare nei confronti di questa epidemia. Per questo abbiamo adottato tutte le misure di contenimento previste, a tutela degli ospiti e del personale a cui, nonostante le difficoltà nel reperimento, sono stati forniti e vengono continuamente assicurati tutti i Dispositivi di protezione individuale previsti dagli specifici protocolli”.