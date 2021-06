Pavan e il teatro Astra: “Stop alle liti”

“Non è con lo scaricabarile sulle responsabilità che restituiremo l’Astra ai bassanesi” – dichiara il sindaco della Città del Grappa, Elena Pavan – “e mi delude leggere nella cronaca di oggi la schermaglia tra chi rappresenta la proprietà e l’ex sindaco Poletto. Non è di questo che hanno bisogno i bassanesi che da troppo tempo attendono di tornare alle buone abitudini di sempre frequentando gli spettacoli del teatro cittadino. Ad oggi invece non vedo proposte concrete, abbiamo lanciato con chiarezza il messaggio della disponibilità di questa Amministrazione ad intervenire per rilevare l’Astra, e un atto di responsabilità nei confronti della città di Bassano dovrebbe essere scontato. Le liti attraverso i giornali non giovano a nessuno, soprattutto non giovano ai bassanesi che non capiscono il rimpallo patologico di questi giorni”