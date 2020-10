Pauroso scontro tra 3 auto all’incrocio: 3 feriti

Scontro tra 3 auto stamattina in città, intorno alle 9, tra viale D’Alviano e via Sarpi. Nell’incidente due auto hanno invaso la carreggiata opposta: 3 i feriti, lievi e ricorsi alle cure del Suem. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per regolamentare il traffico, rimasto bloccato.