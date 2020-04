Pauroso scontro nel Vicentino: ferito automobilista (foto)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle 13:45 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la nuova Gasparona a Marostica per lo scontro tra un’auto e un camion da cantiere: ferito l’automobilista. I pompieri accorsi da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto il conducente della BMW 320 finita fuori strada. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro mentre il personale del commissariato ha deviato il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.