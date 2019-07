Pauroso incidente: abbatte alberi, lampione ed entra nel cortile di una conceria con l’auto (FOTO)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Pauroso incidente ieri sera alle 22 in via del Lavoro nella zona industriale di Arzignano. Un 31enne di nazionalità albanese, L.H., a bordo di un SUV BMW ha perso il controllo del veicolo ed ha sbandato sulla propria destra, abbattendo due piante, un palo dell’illuminazione pubblica per finire, cappottandosi, nel piazzale della conceria Colbe della Rino Mastrotto Group

Sul posto il Suem 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Arzignano.

Quest’ultima è in attesa dell’esito delle analisi sulla condizione di guida che dovranno accertare se l’autista, residente a Montorso, avesse bevuto o fosse sotto l’effetto di stupefacenti. Non si esclude la prima ipotesi.

Sul posto è intervenuto anche il dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Arzignano che ha coordinato gli operai nell’operazione di pulizia della strada e la rimozione degli alberi