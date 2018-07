Salvataggio bambino in viale Milano: probabile denuncia per madre e fratello

(Foto di: Tenor Panico Giuliano)

Momenti di paura stamane alle 9.30 in viale Milano dove i vigili del fuoco sono stati chiamati da alcuni passanti che hanno notato un bambino al quinto piano del civico 90 (condominio a fianco del distributore ENI). Il bimbo, di cinque anni, si sporgeva pericolosamente dal terrazzo dell’appartamento affacciato sul viale gridando e piangendo, con il rischio di precipitare. In base alle prime informazioni pare sia stato lasciato solo a casa dai genitori. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco uno dei quali ha allungato la scala italiana fino al piano interessato mettendo in sicurezza il bimbo per poi riconsegnarlo alla mamma che nel frattempo è tornata a casa.

Aggiornamento della Polizia Locale

Alle ore 09.40, perveniva alla centrale operativa una segnalazione di un bambino di pochi anni che si sporgeva in maniera estremamente pericolosa da un terrazzo di un appartamento sito al 5 piano in Viale Milano. Interveniva sul posto immediatamente una pattuglia della Polizia Locale che una volta verificato quanto stava accadendo richiedeva l’intervento dei Vigili del Fuoco in collaborazione con quest’ultimi tentavano in tutte le maniere di accedere all’appartamento ma non si riusciva a forzare la porta blindata. Così mentre un agente rimaneva sul pianerottolo per riuscire a trattenere lì nei pressi il bambino, dall’esterno grazie all’autoscala i vigili del fuoco riuscivano a raggiungere la terrazza e entrando nell’appartamento recuperavano il bambino, facendo cessare la situazione d’emergenza. Nel momento del salvataggio, rientrava anche la mamma dell’infante che asseriva di aver lasciato il figlio di quattro anni in compagnia dello zio, non spiegandosi come quest’ultimo avesse lasciato l’appartamento e di conseguenza l’infante solo.

Veniva cosi identificata A.I. di 34 anni madre del piccolo, cittadina nigeriana e O. V. di 19 anni fratello di lei. In corso gli accertamenti conseguenti all’accaduto; si prospetta per entrambi l’ipotesi di reato di cui all’art.591 del c.p. (abbandono di minore) pena prevista da sei mesi a cinque anni.