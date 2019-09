Paura in paese: uomo spara perché non vuole cani in zona

Scene di follia a Costabissara intorno a mezzogiorno. I carabinieri della Tenenza di Dueville unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Thiene ed una volante della Questura di Vicenza, sono intervenuti d’urgenza in quanto erano stati segnalati al 112 degli spari nei pressi dell’area cani sita in via Monte Novegno, dietro all’ufficio postale.

La richiedente, una cinquantenne residente nella zona, si trovava a passeggio con i suoi due cani di piccola taglia quando ha udito due colpi.

Nell’immediato la donna ha alzato lo sguardo, notando, che al di là della rete vi era un uomo, D.C.D. classe 1946, che, all’interno del suo giardino di casa imbracciava un fucile, pretendendo che tale area non fosse più frequentata dai cani, per poi far ritorno presso la propria abitazione il cui ingresso è su Via Monte Grappa.

In pochi minuti tutta la zona è stata delimitata ed il traffico proveniente dai due sensi marcia è stato interdetto dalle forze dell’ordine giunte sul posto, che, dopo alcuni minuti, sono riuscite ad entrare in contatto con l’anziano che dichiarava di aver solo esploso due piccoli petardi in quanto esasperato dal continuo abbaiare dei cani.

Dagli accertamenti esperiti dai carabinieri nell’immediato è emerso che l’anziano presso la propria abitazione, oltre ad una scatola di piccoli petardi di libera vendita, deteneva illecitamente anche un fucile ad aria compressa (classificato come arma comune da sparo), e che per questo sarà deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 697 C.P. (Detenzione abusiva di armi).