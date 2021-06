Cade in grosso pezzo di pietra in pieno centro storico a Vicenza: è accaduto oggi poco prima delle 19 in un Corso Palladio affollato: solo la fortuna ha voluto che nessuno si sia fatto male. A crollare da almeno 8 metri d’altezza, davanti all’ingresso della farmacia “Al Casino”, è stata una parte di sottobalcone di notevoli dimensioni. Sul posto, poi transennato, la polizia locale e i vigili del fuoco.