Paura in condominio: donna salvata dalle fiamme (FOTO e VIDEO)

Giovedì sera alle ore 23 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lago d’Aorta a Vicenza per un incendio appartamento al secondo piano di un condominio: salvata una donna anziana rifugiatasi nel poggiolo. All’arrivo delle squadre le lingue di fuoco venivano fuori dall’appartamento, mentre la donna era rannicchiata nell’angolo del balcone. Montata la scala italiana due vigili del fuoco hanno raggiunto la donna, uno si è messo subito a protezione dell’anziana mentre l’altro l’ha bagnata, iniziando poi le operazioni di spegnimento. Arrivata sul posto l’autoscala la signora 81 enne, spaventata, ma in buono stato è stata caricata sul cestello e portata a terra, dove è stata presa in cura dal personale del suem 118 e portata in ospedale per un ulteriore controllo. Precedentemente la polizia di stato arrivati per primi sul luogo con una pattuglia, avevano provveduto a dare l’allarme agli altri condomini e farli venire fuori dagli appartamenti. Sono poi proseguite le operazioni dei vigili del fuoco impegnati con tre squadre e nove operatori per il completo spegnimento dell’incendio, divampato nella cucina dell’appartamento per poi estendersi a parte dell’alloggio. Tutte le persone residente negli altri appartamenti, tutti anziani, hanno preferito passare la notte da parenti. Questa mattina verrà fatta una verifica oltre dell’appartamento interessato dall’incendio anche di quello sotto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio sono terminate a notte fonda.