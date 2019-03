Paura in autostrada tra ViOvest e Montecchio: si incendia un tir in marcia

Alle 7.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio in direzione Milano per l’incendio del carico di un autoarticolato. L’autista del mezzo si è accorto dagli specchietti del fumo provenire dal carico, ha accostato lungo una piazzola di sosta poco dopo l’aerea di servizio di Villa Morosini riuscendo a staccare la motrice. I pompieri accorsi con un’autopompa e un’autobotte, sono riusciti a spegnere le fiamme, che hanno interessato la parte posteriore del semirimorchio carico di pannelli di legno. Le cause che hanno innescato le fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.