Paura in autostrada: furgone carico di tessuti in fiamme (FOTO)

Alle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 tra il casello di Vicenza Nord e lo svincolo per l’A4 in direzione Sud per l’incendio di un furgone che trasportava rotoli di tessuto: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista, dopo lo scoppio di uno pneumatico posteriore del furgone cassonato, stava cercando una piazzola di sosta, quando sono divampate le fiamme. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma il furgone completamente avvolto dalle fiamme. Il traffico autostradale durante i soccorsi è stato canalizzato su una corsia. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.