Paura al supermercato: punta pugnale contro cassiera e scappa, arrestato (per la seconda volta in due mesi)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Momenti di tensione ieri intorno alle 19 al Prix di viale Anconetta a Vicenza. Alle 19.15 è arrivata una richiesta di intervento alla centrale operativa dei Carabinieri.

Poco prima un uomo, poi identificato come Daniel Chiariello, 31enne di Thiene, senza fissa dimora, aveva rapinato una cassa del supermercato puntando un pugnale al volto della cassiera, una vicentina di 51 anni che ha poi raccontato quanto successo in stato di choc. L’uomo era poi fuggito con 220 euro in direzione del passaggio a livello di Anconetta.

I militari giunti sul posto sono riusciti a rintracciarlo lungo la pista ciclabile per Cavazzale dopo aver sentito alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e l’hanno visto fuggire.

Solo un mese fa Chiariello fu arrestato per aver picchiato un dipendente Trenitalia e aggredito un carabiniere alla stazione di Thiene (vedi articolo)