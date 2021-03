Paura ad Altavilla (FOTO)

Dalle 14 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo la SR11 ad Altavilla Vicentina per un incendio provocato dal perforamento della condotta del metanodotto di media pressione durante l’esecuzione di alcuni lavori di carotaggi stradali: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autogrù e 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza la zona isolandola. Il dardo di fuoco è stato controllato e lasciato bruciare, evitando così la dispersione di gas nell’aria. Il traffico lungo la strada regionale è stato deviato su viabilità alternativa. I tecnici del metanodotto hanno chiuso a monte e valle la condotta fino all’esaurimento delle fiamme. Successivamente i vigili del fuoco hanno rimosso con l’autogrù la macchina carotatrice, rimasta danneggiata dalle fiamme. Sono ora in corso le operazioni di riparazione del metanodotto di 150 mm da parte dei tecnici della rete gas, la cui sicurezza è assicurata dalle squadre dei vigili del fuoco ancora presenti sul posto.