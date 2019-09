Nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Campo Marzo a Vicenza per la caduta di un grosso ramo di un pioppo secolare precipitato nei pressi di una giostra: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e transennato il luogo. L’utilizzo dell’attrazione al momento è stata interdetta. Sul posto anche la polizia locale.