Patto locale per la lettura, il 9 settembre a Palazzo Cordellina

Il 9 settembre alle 17.30, nella sala Dalla Pozza a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana, in contra’ Riale, verrà siglato ufficialmente il Patto locale per la lettura, redatto in occasione della partecipazione al bando Città che Legge, indetto dal MIBACT e dal Centro per il Libro e la Lettura, in occasione del quale Vicenza ha ottenuto la qualifica per il biennio 2020-2021.

Oltre alla firma “fisica” del Patto, slittata a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, sarà un’occasione per invitare tutti i partecipanti ad apporre il marchio opportunamente personalizzato su Vicenza in ogni loro comunicazione legata alle attività di promozione della lettura e per avviare un confronto sulla partecipazione di Vicenza all’iniziativa regionale Veneto Legge, coordinando le iniziative di lettura già in pista, senza escludere di pensarne anche di nuove da svolgere insieme.

“Leggere un libro è un modo per imparare, per conoscere, per rilassarsi, per immergersi in realtà differenti da quella in cui vi viviamo e, perchè no, per sognare – spiega l’assessore alla cultura -. Il riconoscimento di Città che legge attribuito a Vicenza ci fa onore. In città ha sede la Biblioteca Bertoliana fondata nel XVIII secolo, una delle realtà di biblioteca pubblica più attive in Veneto, nonché una delle più antiche biblioteche civiche italiane, da sempre promotrice del valore libro, della lettura e del suo patrimonio antico. Inoltre sono molte le iniziative di vario genere, promosse da vari soggetti. Ed è proprio per questa intensa attività, che riconosce il valore della lettura a favore del sostegno della crescita socio-culturale che può avere effetti positivi sulla vita individuale e collettiva di giovani e adulti, che è stato attribuito a Vicenza, come ad altri 38 Comuni, il titolo di “Città che legge” per il biennio 2020-2021″.

“Finalmente riusciamo a formalizzare in presenza il Patto di lettura, strumento tangibile che attesta la volontà di agire e proporre iniziative in un’ottica di sistema sulla quale stiamo lavorando anche con il progetto di rilancio culturale CittàBellissima – spiega la presidente della IV commissione sviluppo economico e attività culturali -. L’incontro sarà anche un’opportunità per coordinarci sulle varie attività, cercando di valorizzare la qualifica ottenuta dalla nostra città attraverso la comunicazione che ognuno attua per le proprie iniziative. Sarebbe interessante arrivare a costruire una sorta di palinsesto mettendo insieme i numerosi eventi, consolidando la consapevolezza di quanto Vicenza sia attiva su questa tematica, spronandoci ad immaginare traguardi anche più importanti”.

Enti pubblici, istituzioni scolastiche, soggetti privati e associazioni aderenti al Patto

• Assessorato alla cultura

• Presidente commissione cultura

• Biblioteca civica Bertoliana

• Provveditore agli studi

• Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari

• Associazione Amici della Bertoliana

• Accademia Olimpica

• Fondazione Studi Universitari

• Associazione Pigafetta 500

• Il Festival Biblico

• Le librerie cittadine (Galla, Traverso, San Paolo)

• Neri Pozza Editore

• Associazione The ArtsBox (Vicenza Poetry)

• La Piccionaia Centro di produzione teatrale

• Theama Teatro

• Associazione Itinerari letterari

• Gruppo lettura Neri Pozza book club

• Gruppo lettura L’osteria dei lettori

• Rappresentante della Rete Biblioteche Scolastiche Vicentine

• Progetti di lettura Associazione Pigafetta 500

• Coordinamento degli insegnanti delle scuole superiori di Vicenza per la promozione

della lettura

• Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Servizio di Promozione della salute AUlss8

Berica per il progetto Nati per leggere

• Gruppo lettura Circolo della Conversazione

• Progetto Giovani

• Cooperativa La Casetta

• Cooperativa Unicomondo

• Gruppo lettura Villaggio del Sole

• Progetto Giovani Vicenza

• Arciragazzi