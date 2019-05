Patto fra Montecchio Maggiore e il Tribunale

Giudice collegato in videoconferenza per le pratiche di protezione giuridica e amministrazione di sostegno: siglato con il Tribunale un protocollo d’intesa a favore delle persone con deficit motorio.

Il Comune di Montecchio Maggiore e il Centro Servizi “Ipab La Pieve” hanno siglato con il Tribunale di Vicenza e la Provincia di Vicenza un protocollo d’intesa per il miglioramento dell’efficacia dei servizi di giustizia delle materie legate alla protezione giuridica e all’amministrazione di sostegno.

L’obiettivo del protocollo è quello di agevolare l’accesso ai servizi erogati dalla volontaria giurisdizione da parte dei soggetti affetti da disabilità con deficit motorio, prevedendo che il contatto del giudice avvenga presso il domicilio del beneficiario o presso il Centro Servizi Ipab La Pieve di Montecchio Maggiore, così da evitare il loro trasporto presso il Tribunale di Vicenza.

Nella pratica, per i cittadini del Comune di Montecchio Maggiore e per gli ospiti del Centro Servizi IPAB La Pieve potrà essere attivato l’esame della persona, da parte del giudice addetto alla volontaria giurisdizione, attraverso il sistema della videoconferenza, alla presenza di un funzionario comunale addetto all’identificazione della persona da esaminare.

In tal modo, quindi, una persona con difficoltà motoria non dovrà più recarsi in Tribunale per i procedimenti legati alla protezione giuridica e all’amministrazione di sostegno: si eviteranno i disagi legati al trasporto, garantendo alla persona non autonoma un effettivo superamento dei propri limiti.