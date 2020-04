Passeggiavano in centro storico senza motivi validi: multati in 8

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sono stati 150 i controlli effettuati ieri dalla polizia locale a pedoni, veicoli ed esercizi commerciali a garanzia del rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus.

Sono stati fermati 49 pedoni e 91 veicoli. Inoltre i controlli hanno interessato 10 esercizi commerciali.

Sono stati multati con 400 euro otto pedoni sorpresi nella maggior parte dei casi a passeggiare in centro storico senza una valida giustificazione. Nessuna sanzione, invece, per veicoli ed esercizi commerciali.