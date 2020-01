Passeggiava con la droga in tasca: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio del 31 dicembre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, J.C.M, 21enne, residente in città

Il giovane, sottoposto ad un controllo di routine mentre a piedi stava percorrendo strada di Settecà, veniva trovato in possesso di due involucri adeguatamente confezionati contenenti, complessivamente, 75 grammi di marijuana, mentre la successiva perquisizione domiciliare dava esito negativo.

Accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale al termine delle formalità di rito veniva rimesso in libertà; l’Autorità Giudiziaria berica, sulla scorta dell’informativa inoltrata dai militari, valuterà i conseguenti provvedimenti.