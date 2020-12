PASSAGGIO A NORD – Natale green: idee per decorazioni economiche e sostenibili

Il Natale è sempre più vicino. Entrare nello spirito delle feste in un momento storico in cui la distanza è diventata sinonimo di sicurezza, non è semplice. Da sempre Natale significa infatti condivisione e vicinanza: è quel momento dell’anno in cui la porta di casa è sempre aperta per accogliere le persone più care. Una casa che negli ultimi mesi ha assunto un ruolo ancora più importante nelle nostre vite: è dentro la nostra abitazione che ci siamo sentiti protetti quando al di fuori tutto sembrava farci paura. Ecco quindi qualche idea originale per rendere la nostra dimora ancora più calda e accogliente con addobbi economici ed ecologici. Sarà un Natale diverso, vero, ma possiamo cogliere l’occasione per trasformarla in una festa amica dell’ambiente.

Segnaposti e centrotavola naturali per un pranzo da ricordare

Anche se non saremo più di sei a tavola, non dimentichiamoci che anche l’occhio vuole la sua parte. Per dare un tocco speciale alla casa, non bisogna sottovalutare l’importanza di una tavola di Natale ben apparecchiata. Niente paura, la natura e le cose che abbiamo già in casa possono venirci in aiuto per creare la giusta atmosfera. Per i segnaposti potete scegliere tra tantissime alternative da realizzare anche insieme ai vostri bambini: come ad esempio una molletta di legno da dipingere a cui attaccare un cartoncino con una frase di auguri. Potrete colorarla di rosso, disegnarci sopra la faccia di Babbo Natale e applicare all’estremità superiore un piccolo berretto fatto con pannolenci rosso e cotone per il pompon; oppure dipingerla di verde e trasformarla in un simpatico aiutante di Babbo Natale. In alternativa, potete scegliere di realizzare dei segnaposti profumati ed eleganti con i rami di pino, arance essiccate e cannella; oppure con un rametto di pungitopo e la iuta. Senza dimenticare le tante idee per trasformare le pigne in segnaposti creativi: unendo dei piccoli rami alla sommità per ricreare i palchi delle renne o utilizzando la rafia per attaccare alla pigna un piccolo cartoncino con il nome dell’invitato. Se preferite, infine, potete sempre dipingere la pigna di verde e incollarla ad un tappo di sughero così da trasformarla in un perfetto albero natalizio in miniatura.

Per quanto riguarda il centrotavola invece, basta scegliere una base di legno su cui appoggiare a piacimento pigne, rami di pino, ghiande, noci, arance essiccate, anice stellata, chiodi di garofano, stecche di cannella, bacche e pigne per un viaggio nei profumi e nei colori della natura. Per quanto riguarda le candele, si possono inserire all’interno di barattoli di vetro riciclati oppure avvolgere con legnetti uniti da un nastro rosso.

Ghirlande fai da te con materiale riciclato

Le ghirlande di Natale realizzate con elementi naturali sono belle e facili da realizzare. Ritagliata una base di cartone, possiamo dare via libera alla creatività incollando tappi di sughero, recuperati da vecchie bottiglie, insieme a bacche rosse o rami di pino; oppure piccoli coni realizzati con pezzi di iuta con l’aggiunta di nastri rossi e pigne qua e là. Le idee da cui prendere ispirazione sono davvero tante: create dei fiocchi con i pezzetti di stoffa avanzata lungo un filo di iuta che ruoterete a mano a mano che si riempie di fiocchi fino a formare il cerchio della ghirlanda; colorate gli avanzi di pasta che avete in dispesa da troppo tempo con spray glitterati e incollateli ad una sfera di cartone. Se in casa preferite le decorazioni natalizie naturali e speziate, attaccate su una base a cerchio fette di cardamomo, bastoncini di liquirizia, arance e limoni essiccati, fiori di anice stellato e qualche piccola pigna. Anche i rotoli di carta igienica e di carta assorbente possono trasformarsi in un materiale prezioso per realizzare una semplice ghirlanda: colorate i tubi di verde, piegateli in modo da dare loro la forma di una foglia, uniteli usando la colla e poi decorate con fiocchi, stelle di natale in feltro e pigne. Se state cercando invece una ghirlanda innevata, prendete dei batuffoli di cotone idrofilo e modellateli con le mani. Attaccateli ad uno ad uno su un cerchio di cartone o su una base di rami secchi intrecciati. Aggiungete un fiocco importante e avrete realizzato una ghirlanda elegante e raffinata. Per tutte le amanti del cucito c’è la possibilità infine di realizzare una ghirlanda con gli avanzi di lana: rivestite un cerchio di cartone con un filo di lana spesso senza lasciare spazi e decorate la ghirlanda con stelle di Natale in pannolenci. Se avete vecchie palline di Natale che non utilizzate per l’albero, anziché buttarle potete sempre pensare di riciclarle incollandole tutte insieme fino a creare un cerchio pieno di palline colorate di diverse grandezze.