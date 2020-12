PASSAGGIO A NORD -L’importanza della neve: amica della natura e dell’uomo

«Quel lieve tuo candor neve, discende lieto nel mio cuor». Protagonista indiscussa delle canzoni natalizie e di questi giorni è la neve, che dopo avere tinto di bianco la nostra città continua a fioccare sulle nostre montagne. Quello con la neve è un rapporto di amore e odio: ci sono i più piccoli che aspettano con ansia e con gioia il suo arrivo, ma anche i più grandi che temono i disagi che spesso provoca alla circolazione. La neve però non porta solo inconvenienti: molti forse non sanno che i fiocchi bianchi sono amici della natura e dell’uomo. Da qui il detto tramandato dai nostri nonni: “Sotto la neve pane, sotto l’acqua fame”. Scopriamo i benefici che la dama bianca apporta alla terra, all’aria, alle piante e anche alla nostra salute.

Neve, la protettrice della terra e dell’aria

Secondo le osservazioni della Società Meteorologica Italiana lo scorso inverno è stato il più caldo mai registrato in molte città del nord Italia, con anomalie termiche medie da +2 °C a oltre +6 °C. Le temperature elevate e le scarse precipitazioni hanno concorso a rendere marginale la nevosità a bassa quota con una serie di conseguenze non da poco per la fertilità e l’idratazione dei terreni, specie per quelli in pendio. La neve è infatti una riserva idrica formidabile per il suolo: sciogliendosi a poco a poco, dà la possibilità al terreno di assorbire lentamente tutta l’acqua, evitandone la dispersione o i ristagni idrici che le forti precipitazioni spesso causano. In questo modo, in primavera le piante avranno una preziosa riserva idrica alla quale attingere per crescere sane e forti. Se il vostro orto è stato ricoperto da un bel manto bianco, sappiate che le vostre coltivazioni ne saranno molto felici. La neve funge inoltre da coperta naturale: isola le radici delle piante dal gelo e protegge le coltivazioni più fragili come fave, piselli, aglio, finocchi, cime di rapa, spinaci e bietola. L’aria presente all’interno dei fiocchi di neve trattiene infatti il calore e funziona come un’isolante termico.

Ogni fiocco di neve è diverso, ma svolge la stessa funzione speciale: aiuta a purificare l’aria! La neve cattura le particelle di azoto e ammoniaca che compongono le polveri sottili ed è quindi anche un valido aiutante contro lo smog e l’inquinamento. Se abitate in città, meglio quindi non ingerire nessun fiocco. Via libera invece ai respiri a pieni polmoni.

Il freddo fa bene alla salute

Quando la temperatura si abbassa, molti vorrebbero rifugiarsi sotto le coperte, con una tazza di cioccolata calda magari sul divano di fronte al fuoco del caminetto. Non bisogna dimenticare però che il freddo che accompagna la neve ha anche degli effetti benefici sul nostro benessere e la nostra salute. Innanzitutto il freddo rallenta le attività cellulari e ritarda, di conseguenza, l’invecchiamento della pelle. Le temperature più rigide ci aiutano a migliorare la circolazione periferica, a diminuire le infiammazioni da traumi, a combattere la cellulite e a bruciare più calorie.

Bianca, soffice e silenziosa: la neve a modo suo ci aiuta anche a combattere lo stress. Se da un lato ci obbliga a rallentare a causa dei disagi al traffico cittadino, dall’altro non possiamo che dirle grazie. Per averci allontanato dai ritmi forsennati del presente e per averci dato la possibilità di tornare a quei tempi in cui eravamo ancora capaci di guardare con stupore quel manto bianco che tutto ricopre con la sua purezza.