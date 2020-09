PASSAGGIO A NORD – La montagna vicentina celebra l’autunno

È tutto pronto: le giornate si accorciano, la pioggia inizia a cadere, la nebbia si alza. Le temperature lentamente si abbassano e il mondo si riempie dei colori più caldi. L’autunno è la stagione in cui la natura si libera dalle cose diventate ormai superflue in vista del rigido inverno e lo fa in maniera coraggiosa e spettacolare. Tutto si tinge di rosso, arancione, giallo, marrone e porpora. Lo scrittore e filosofo francese Albert Camus scriveva: “L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore”. Ed è in montagna che l’autunno sa dare il meglio di sé, con le chiome dei larici, dei faggi, delle betulle, dei carpini neri e degli ornielli che, al fianco dei fratelli sempreverdi, danno vita ad uno spettacolo di colori in grado di illuminare anche i cieli più grigi. Provare per credere: non mancano le occasioni per festeggiare e ammirare questa affascinante stagione nelle nostre montagne.

A Tonezza una festa per dare il benvenuto all’autunno

Sabato 26 e domenica 27 settembre ritorna la Festa d’Autunno a Tonezza del Cimone. La manifestazione, dedicata alla tradizione e all’artigianato tipico della montagna veneta, comincerà alle 10.00 con la posa della prima pietra del “Giardino delle Api”, parco che il comune di Tonezza ha dedicato alle api, dopo essere entrato nella rete dei comuni amici delle api. Dalle 10.30 il tema sarà approfondito con un convegno che vedrà la partecipazione degli esperti Livia Zanotelli, Paolo Fontana e Valeria Malagnini. Sarà inoltre possibile partecipare ai laboratori a cura della cooperativa Ecotopia. La giornata si concluderà con la proiezione del film “Un mondo in pericolo”, alle 17.00. Domenica, dalle 9.30, saranno presenti per tutto il giorno i mercatini di prodotti tipici in via Roma. Tra le bancarelle, sarà possibile ammirare gli antichi mestieri di un tempo: dalla costruzione di cesti, alla lavorazione del legno e del formaggio fino alla filatura della lana. Alle 11.00 si terrà la celebrazione del Comune per il gemellaggio con il comune di Agna, seguito dalla presentazione del calendario fotografico di Tonezza. Tra i piatti tipici locali, la possibilità di assaggiare la “patona”, una sorta di polenta a base di patate e farina, condita con un soffritto di cipolla e ciccioli di maiale.

La magia dei colori autunnali ad Asiago Foliage

Sabato 17 e domenica 18 ottobre appuntamento con la sesta edizione di Asiago Foliage, la manifestazione dedicata ai colori, profumi e sapori dell’Altopiano. Per l’occasione sono in programma passeggiate guidate per ammirare il foliage, escursioni in mountain bike e con gli alpaca, laboratori per bambini e adulti, numerose performance artistiche. Senza dimenticare le degustazioni di piatti autunnali nei principali ristoranti dell’Altopiano, il mercato d’autunno e il mercatino d’antiquariato. Da non perdere l’esposizione fotografica con le migliori immagini sul foliage in Piazza Carli e l’esposizione in Corso IV novembre delle opere vincitrici delle varie edizioni del concorso internazionale di scultura su legno della Città di Asiago. L’Altopiano dei Sette Comuni offre inoltre la possibilità di intraprendere numerose escursioni: dalle passeggiate su ampi sentieri e strade sterrate per famiglie, anche a pochi passi dal centro di Asiago, fino agli itinerari più lunghi e impegnativi per chi volesse camminare nella natura più incontaminata.