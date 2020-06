PASSAGGIO A NORD – La Montagna Spaccata tra storia e leggenda

Un fenomeno geologico di rara bellezza: alla Montagna Spaccata la natura ha dato proprio il meglio di sé. Si tratta di un luogo suggestivo e misterioso che da sempre ha popolato i racconti del filò dando vita a storie e leggende fantastiche. Siamo in località Spaccata, nella strada che da San Quirico porta a Recoaro Mille e, dopo una breve passeggiata, ci troviamo al cospetto di una fenditura di origine tettonica profonda ben 92 metri, scavata nella roccia dall’azione erosiva dell’acqua. La luce che arriva indiretta dall’alto, il fragore dell’acqua, i verdi muschi che ricoprono la roccia, le felci rigogliose che accarezzano le pareti: passo dopo passo, su scale e passerelle, possiamo ammirare la montagna in tutta la sua maestosità e la natura nella sua potenza. I getti d’acqua scorrono infatti con prepotenza in un rincorrersi di cascatelle e gorgoglii.

Un tempo, gli abitanti del luogo usavano la gola, che era attrezzata con scale in legno, per recarsi presso la zona dei Pellichero dove si trovava il commando austriaco che fungeva da comune quando ancora non esisteva Recoaro. Grazie alla sua bellezza, la Montagna Spaccata divenne ben presto meta turistica per gli ospiti di Recoaro Terme. Tra questi, la regina Margherita di Savoia che la visitò, insieme al figlio Vittorio Emanuele, nell’agosto del 1879. A ricordo dell’evento, rimane una lapide commemorativa, tuttora visibile tra le rocce, eretta dai titolari dell’epoca, Michelangelo e Sante Pellichero.

La leggenda della Montagna Spaccata: l’amore senza fine di Giordano ed Etele

C’era una volta un amore grande…come una montagna! La leggenda narra dell’esistenza di bellissime anguane, creature ammalianti che si potevano scorgere nelle notti di luna piena mentre cantavano e danzavano tra le rocce, esercitando un fascino irresistibile sugli uomini. Accadde che un giorno Giordano, un giovane boscaiolo, vide una di queste meravigliose creature, Etele, e se ne innamorò perdutamente. A poco valsero gli ammonimenti della gente del luogo: Giordano non si fece dissuadere dal proposito di sposarla. Sulla fanciulla gravava però un terribile sortilegio: Etele sarebbe svanita il giorno in cui sua madre, la maga del bosco, fosse morta. La stessa maga, rattristata all’idea dell’amore infelice che sarebbe nato da questa unione, cercò di fare cambiare idea al giovane, ma non ci riuscì. Etele e Giordano si sposarono e vissero felici per molto tempo nella capanna di legno di abete costruita dall’abile boscaiolo. Un triste giorno d’estate però la maga purtroppo morì. Era l’alba e i due giovani giacevano ancora abbracciati a letto, quando Etele percepì che il momento era giunto: baciò allora il suo dolce amato e si alzò cercando di non svegliarlo per andare incontro al suo tragico destino. I suoi lunghi capelli sfiorarono Giordano che subito si destò e iniziò ad inseguire la sua sposa. Etele, giunta ai piedi di una rupe altissima, si voltò verso Giordano per un ultimo sguardo. Fu allora che un boato scosse la terra e la rupe si spaccò in tutta la sua altezza. Etele venne attirata al suo interno e scomparve verso il cielo. Nemmeno questo triste destino riuscì però a spegnere il loro amore che si trasformò e iniziò a sgorgare dalle rocce come spirito dell’acqua per continuare a vivere fino ai nostri giorni e a far sognare gli innamorati che passano di lì.

La famiglia Santagiuliana

La Montagna Spaccata ha un lato decisamente più goloso: nel 2008 la famiglia Santagiuliana, dopo avere valorizzato al meglio questo luogo incantato, ha inaugurato un locale accogliente e rinnovato nel rispetto delle caratteristiche dell’antica locanda. Ad attendere il turista, prima o dopo la visita alla Montagna Spaccata, gustose specialità locali, tra cui i salumi che la famiglia produce dal 1952 proseguendo la tradizione del nonno. Proprio nel punto di ristoro si acquistano i gettoni, a cinque euro per gli adulti e a tre euro per i bambini fino agli otto anni, che permettono di effettuare la visita.