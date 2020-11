PASSAGGIO A NORD – Green Friday: fare shopping per il pianeta

Il Black Friday è arrivato e sembra che il 61% degli italiani approfitterà delle tante promozioni attive per fare acquisti. Shopping qualche volta necessario, non sempre indispensabile. Secondo l’indagine GfK Black Friday 2020 cresce anche il budget medio stanziato per gli acquisti, che passa dai 195 euro dello scorso anno ai 210 euro di quest’anno. È bello pensare che beni di prima necessità diventino per un giorno accessibili a tutti, ma spesso il venerdì nero nasconde un lato oscuro. Tentati dalle offerte a basso costo, finiamo per acquistare molto più di quello che è necessario, senza pensare agli impatti ambientali e sociali che genera il Black Friday, una vera e propria festa del consumismo. Non è una novità, viviamo nella società degli sprechi e consumiamo sempre più risorse. Anche quelle che il nostro pianeta non riesce più a garantirci, ma a quale prezzo? L’economia dell’usa e getta è una delle più grandi minacce per l’ambiente e la biodiversità. Continuare a consumare non tenendo conto delle ricadute che i beni che produciamo hanno sul pianeta non conviene a nessuno. Per questo sono molte le aziende che hanno cominciato a dire no al Black Friday: è il caso della società di calzature sostenibili Allbirds che oggi ha scelto di alzare di una sterlina i prezzi e di devolvere il ricavato aggiuntivo a Fridays For Future, il movimento internazionale per il clima fondato da Greta Thunberg.

Il futuro del nostro pianeta dipende solo da noi, e rimandare questo investimento importante potrebbe costarci caro. Ecco qualche idea per rendere il venerdì nero un po’ più green!

Sostieni una tartaruga marina

10.000 tartarughe Caretta caretta ogni anno muoiono in Italia a causa di catture accidentali, ingestione di plastica e traffico nautico. Legambiente si occupa di proteggere le tartarughe marine con le medicine necessarie, gli interventi veterinari e le attività di monitoraggio dei nidi. Con un piccolo contributo è possibile adottare simbolicamente una tartaruga marina e aiutare a salvare questa specie sempre più a rischio.

Adotta un alveare

Le api sono indispensabili: questi piccoli insetti sono l’anello fondamentale dell’intera catena alimentare. Grazie al loro instancabile lavoro di impollinazione, le api sono responsabili di circa l’80% del cibo che mangiamo tutti i giorni. Scopri gli apicoltori selezionati da 3Bee, scegli l’alveare da adottare e monitora da remoto la sua crescita; senza dimenticare di indicare il miele che preferisci ricevere a fine stagione.

Proteggi l’Amazzonia e combatti il bracconaggio

Comincia lo shopping natalizio e scegli i regali solidali di WWF. Aiuta a fermare la deforestazione in Amazzonia con tanti gesti importanti: potrai scegliere se contribuire alla riforestazione di un’area distrutta dagli incendi, se aiutare la popolazione locale, se acquistare attrezzature e veicoli per supportare il personale che opera nelle aree protette o se donare assistenza legale per salvaguardare le foreste o aiutare a formare una guardia ambientale specializzata nei crimini contro le foreste. Potrai altrimenti impegnarti nella lotta al commercio illegale di specie, aiutando a creare squadre anti-bracconaggio per la difesa degli animali più a rischio, acquistando una fornitura di cibo o un kit di primo soccorso per i cuccioli feriti a causa dei bracconieri. E ancora, potrai sostenere il costo di una giornata di pattugliamento e bonifica contro trappole e lacci dei bracconieri o acquistare foto trappole e droni per sorvegliare in tempo reale le aree più a rischio.

Diventa un agricoltore digitale

Con Biorfarm puoi adottare un albero da un agricoltore locale e creare il tuo frutteto digitale.Potrai monitorare ovunque ti trovi la coltivazione biologica dei tuoi alberi e la crescita dei tuoi frutti. Quando i frutti saranno maturi, potrai riceverli gratuitamente a casa oppure scegliere di andare a raccoglierli direttamente in campagna. Scegli la filiera corta e difendi l’agricoltura biologica!

Pianta un albero e dona ossigeno

Non serve un giardino o un campo per piantare un albero. Con Treedom potrai finanziare dei contadini che vogliono piantare alberi, sostenendo il loro lavoro nei primi anni, quando ancora gli alberi non sono produttivi. I contadini riceveranno know-how e supporto tecnico da Treedom per la piantumazione e gestione degli alberi. Nel corso del tempo potrai vedere i tuoi alberi crescere grazie agli aggiornamenti periodici di Treedom che continuerà a tenerli monitorati e a inviarti foto e video sui progressi della tua piantina.

Difendi gli oceani

Costituita nel 1977, Sea Shepherd si adopera per fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo, al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie. Se vuoi partecipare alla lotta per difendere, conservare e proteggere gli oceani puoi comprare uno dei tanti prodotti disponibili nello e-shop. Pronto a fare parte di un grande equipaggio?

Un regalo per il mondo intero

L’e-shop di Greenpeace è il posto ideale dove trovare prodotti sostenibili, frutto di un lavoro di ricerca e di selezione di materiali rispettosi dell’ambiente e delle persone. T-shirt, body per bambini, tazze, libri, calendari, agende: questo shop è il punto di riferimento per quelle persone che sentono il bisogno di vivere in un pianeta sano e in salute, diventando parte attiva del cambiamento anche nelle piccole scelte d’acquisto.