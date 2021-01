PASSAGGIO A NORD – Frutta e verdura di stagione, alleate della salute

Non ci sono più le stagioni di una volta, specialmente a tavola. Sapere riconoscere la frutta e verdura di stagione è sempre più difficile: nei supermercati si trovano gli stessi prodotti tutto l’anno, contrariamente a quanto avviene in natura.

Seguire il ciclo naturale e stagionale degli alimenti non fa bene solo all’ambiente, ma anche alla salute. In primo luogo, si evita l’inquinamento dovuto al trasporto di prodotti coltivati all’estero e l’eventuale uso di fertilizzanti e prodotti chimici, che mettono sotto pressione i terreni agricoli, snaturando il ciclo stagionale delle colture. Senza contare che le coltivazioni che seguono i tempi della natura hanno bisogno di molti meno concimi, pesticidi e conservanti, usati generalmente per far crescere, e durare, la verdura e la frutta fuori stagione.

Rispettare i ritmi della terra significa inoltre scegliere di affidarsi alla natura: non è un caso che ogni coltura abbia una stagione. Basti pensare all’anguria, così ricca di acqua per dissetarci nei mesi estivi, o agli agrumi che invece ci permettono di fare il pieno di vitamina C durante i bui mesi invernali. Contrariamente ai prodotti coltivati in serra, gli alimenti di stagione possono inoltre maturare secondo i propri tempi e nel loro ambiente: ciò conferisce loro maggiori proprietà nutritive. Gennaio, per esempio, è uno dei mesi più freddi dell’anno e mette da sempre a dura prova le nostre difese immunitarie. La natura ci offre però gli strumenti giusti per difenderci da malanni comuni, come il raffreddore, l’influenza o il mal di gola, grazie ad alimenti che si rivelano essere un toccasana per la nostra salute.

Frutta e verdura di gennaio: cosa comprare

Protagonisti assoluti del mese di gennaio sono gli agrumi: arance, mandarini, mandaranci, clementine, limoni e pompelmi. Questi frutti sono un vero concentrato di vitamina C e di acido citrico, una sostanza antiossidante che ci permette di regolarizzare i processi biologici del nostro organismo. Non solo, gli agrumi sono ricchi anche di vitamina A, B1, B2 e B e di sali minerali come il magnesio.

Pur essendo spesso poco considerato dal punto di vista salutare, anche il kiwi apporta diversi benefici al nostro organismo: questo frutto gustoso, che è disponibile sul mercato da fine novembre a maggio, sostiene innanzitutto la funzione e la salute del nostro apparato digerente. È utile anche per ridurre la stanchezza fisica e mentale ed aiuta a potenziare il sistema immunitario. Senza dimenticare l’azione antiossidante e gli effetti benefici sul sistema cardiovascolare. Ricco di vitamina C, potassio, magnesio, vitamina E, rame, ferro e fibre; il kiwi è povero di sodio e di calorie.

Per quanto riguarda le verdure di stagione, troviamo i porri, altra fonte importante di vitamina C, ferro, fibre e notoriamente poveri di grassi. Non mancano i cavoli, broccoli e cavolfiori, con un elevato contenuto di zolfo, calcio, fosforo, rame e iodio. E ancora, la zucca, ricca di caroteni e vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B; topinambur, con un alto contenuto di inulina, ferro e potassio e il sedano, ricco di vitamine antiossidanti e minerali. A completare gli ortaggi di stagione, radicchi, erba cipollina, carote, verze, sedani, finocchi, ma anche spinaci, bietole, invidia e cicoria.

Per fare una spesa ancora più sostenibile è bene conoscere la provenienza di questi prodotti e acquistarli, quando possibile, direttamente dai produttori. La lotta ai cambiamenti climatici comincia proprio dalla nostra alimentazione!