PASSAGGIO A NORD – Dieci film ad alta quota per gli amanti della montagna

Sogno e incubo, complice e nemica, comparsa e protagonista: la montagna non finge mai, ma riveste molti ruoli, nella vita come nei film. Guardare per credere: abbiamo pensato ad una lista di film che vi permetteranno di conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti, restando comodamente seduti sul divano, senza quindi bisogno di uscire dato che per contrastare il diffondersi del Coronavirus è importante rimanere a casa. Dietro lo schermo, storie di uomini coraggiosi e di cime impervie: lasciatevi ispirare per quando sarà il momento di tornare ad alta quota!

The Dawn Wall (2017)

Il film documentario, diretto da Josh Lowell e Peter Mortimer, racconta la vita di Tommy Caldwell, scalatore statunitense, e la sua scalata, insieme a Kevin Korgeson, della parete Dawn Wall, la roccia che nessuno ha mai osato scalare nello Yosemite National Park, in California. Dopo sei anni di studio e tentativi ce la faranno nell’impresa? Scopritelo: il documentario è disponibile su Netflix.

Everest (2015)

Baltasar Kormákur ci porta con questa pellicola sulla vetta più alta del mondo: il film narra della disastrosa spedizione sull’Everest avvenuta nel 1996. Diverse motivazioni, un unico obiettivo: quello di scalare l’Everest. Così un gruppo eterogeneo si affiderà a Rob Hall e alla sua società, l’Adventure Consultants, per tentare l’impresa. Ritardi, scarsa preparazione e organizzazione complicheranno non di poco le cose, ricordandoci ben presto che la montagna non perdona e che le ascensioni turistiche di massa non vanno d’accordo con il suo carattere pungente e indomabile. Se volete salire a quota 8.848 m, non perdetevi questo film. È possibile noleggiarlo su Timvision e Google Play.

Ascensione (2017)

Stessa meta, diverso genere per il film di Ludovic Bernard. La storia si ispira al libro “Un tocard sur le toit du monde”: nel 2008 Nadir Dendoune, giornalista franco algerino, scala l’Everest per lanciare un messaggio politico e dimostrare che un immigrato della Banlieue può arrivare lontano, addirittura sulla cima più alta del mondo. Il protagonista del film si chiama invece Samy e sin dalle scuole medie è innamorato di Nadia. Per conquistare la ragazza, il giovane partirà alla volta del Nepal per vincere la sfida più grande: quella dell’amore. Una storia positiva e commovente: potete vederla su Netflix.

Free solo (2018)

Un trentenne senza corde, una immensa parete rocciosa, una sfida estrema. Free solo, il film di Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, è un ritratto intimo e coraggioso di Alex Honnold, arrampicatore e alpinista statunitense specializzato nella pratica del free solo. Dopo tre lunghi anni di preparazione, realizzerà il sogno di una vita: la scalata di El Capitan, nel Parco nazionale di Yosemite, a mani nude e senza protezioni. Vincitore di innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’Oscar al miglior documentario nel 2019, è disponibile a pagamento su Google Play.

Meru (2015)

Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi ci guidano lungo un’altra delle più grandi pareti rocciose da scalare, la “pinna di squalo” sul monte Meru. Un percorso mortale che ha visto il fallimento dei migliori scalatori al mondo. Conrad Anker, Jimmy Chin e Renan Ozturk tenteranno la scalata di una delle più impervie pareti dell’Himalaya. Disponibile su Chili TV.

Torneranno i prati (2014)

Il film, scritto e diretto dal celebre regista Ermanno Olmi, nasce per celebrare i cento anni dalla Prima Guerra Mondiale e si ispira al romanzo di Federico De Roberto “La Paura”. Un gruppo di soldati, dopo gli attacchi del 1917, si trova sull’Altopiano dei Sette Comuni per fronteggiare l’esercito nemico. A pochi metri di distanza dalla trincea austriaca, le giornate trascorrono tra momenti di calma e duri scontri. Tutto intorno solo neve e morte, dentro invece la paura, la stanchezza e la rassegnazione. Una finestra limpida su chi la guerra l’ha dovuta vivere sulla propria pelle, che ci ricorda l’importanza del non dimenticare ciò che è stato, affinché non si ripeta più. Disponibile a pagamento su Timvision.

I piccoli maestri (1997)

Diretto da Daniele Luchetti e tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Meneghello, il film è girato in gran parte sull’Altopiano dei Sette Comuni. Racconta la storia di alcuni amici, studenti universitari vicentini, che nel 1943 scelgono di opporsi all’invasione nazista dell’Italia con la voglia di unirsi ad altri gruppi di partigiani. Ben presto si accorgeranno però di essere tanto bravi sui libri di scuola, quanto poco preparati ad affrontare gli orrori della guerra. È possibile noleggiare il film su Chili TV.

Sette anni in Tibet (1997)

A far da cornice al film di Jean-Jacques Annaud è sempre la Seconda guerra mondiale. Nel 1939, Heinrich Harrer, scalatore di montagne austriaco e membro del Partito nazionalsocialista, viene scelto dal governo tedesco per scalare le montagne dell’Himalaya, e si unisce ad una spedizione per raggiungere la vetta del Nanga Parbat. L’impresa non sarà possibile ma, dopo numerose avventure, si ritroverà in Tibet dove conoscerà il Dalai Lama. Disponibile su Timvision.

North Face – Una storia vera (2008)

Siamo sulle Alpi Bernesi nell’estate del 1936. Philipp Stölzl ci racconta la storia di Toni Kurz e Andreas Hinterstoisser, due militari bavaresi in licenza che provano a scalare l’inviolata parete nord dell’Eiger. L’ascensione attira immediatamente le attenzioni della stampa e del regime nazista che decide di utilizzare i due come strumento di propaganda. Ma la natura segue vie che non conosciamo. Per scoprirle, noleggiate la pellicola su Chili TV.

Nanga Parbat (2010)

Il film di Joseph Vilsmaier racconta della tragica spedizione tedesca del 1970 al Nanga Parbat, durante la quale i fratelli altoatesini Reinhold e Günther Messner conquistano la vetta salendo per la prima volta dal versante meridionale, lungo l’inviolata parete Rupal. Disponibile su Chili TV.