PASSAGGIO A NORD – Colori, suoni e sapori dell’autunno a Roana con Vèrben

Si dice che in autunno gli alberi si coprano dei colori più belli per salutarci prima del riposo invernale, dando vita ad uno spettacolo naturale dalle mille sfumature. Anche in alta quota la natura si veste dei colori caldi della terra: tra boschi, pascoli, campi e dolci pendii l’Altopiano dei Sette Comuni è la meta ideale per ammirare paesaggi autunnali indimenticabili. Proprio per celebrare questa stagione il comune di Roana organizza la seconda edizione di “Vèrben, un treno di colori” sabato 24 e domenica 25 ottobre, con la collaborazione dell’Associazione Treventur di Folgaria. Vèrben, che nell’antico idioma cimbro sta ad indicare proprio i colori, avrà luogo lungo la Strada della vecchia ferrovia Piovene-Rocchette, nel tratto che va da Treschè Conca a Canove, e nei centri delle frazioni di Canove, Cesuna, Treschè Conca e Camporovere. Un trenino elettrico porterà i partecipanti a scoprire angoli nascosti e paesaggi autunnali unici, ripercorrendo un pezzo dell’antico tracciato della Vaca mora. Non solo, il programma della manifestazione prevede escursioni guidate, performance artistiche e musicali, laboratori, giochi e degustazioni.

Il programma della manifestazione che celebra l’autunno nell’Altopiano dei Sette Comuni



Nella prima giornata di sabato, durante la mattinata, sarà possibile immergersi nella natura incontaminata di Camporovere, in un’escursione storico-naturalistica accompagnati da Asiago Guide; mentre dalle 14:30 avrà luogo una coinvolgente sfilata in musica lungo il percorso della Vaca mora fino al palazzetto di Canove. La kermesse continuerà con l’escursione guidata in e-bike e la simpatica e allegra “Canta – storia” della Vaca mora presso l’ex stazione di Treschè Conca, in compagnia di Ezio Pesavento Squinz e Giovanni Rattini. Durante il pomeriggio in programma “La rotaia dell’oca”, il tradizionale gioco a dadi a grandezza naturale, e i laboratori Arte Natura Salute, presso il parco del palazzetto di Canove. Non mancheranno poi le castagne, la cioccolata calda e il vin brulé in compagnia degli Alpini nell’area esterna vicino al palazzetto di Canove e presso l’ex stazione ferroviaria di Treschè Conca. Il divertimento continuerà con la musica coinvolgente della Galirò Eccentric One Man & Rock’n Roll Band in centro a Canove e vicino al palazzetto. La prima giornata terminerà alla sera con un’escursione guidata in notturna con lanterne tra Canove e Cesuna.

Nella seconda giornata si susseguiranno gli spettacoli di artisti, musicisti, operatori ed esperti di benessere nella natura, ma anche giochi e sorprese lungo tutto il tragitto. Saranno presenti inoltre i pittori iscritti al concorso di pittura estemporanea a premi “Vèrben, tinte d’autunno” che renderanno omaggio con le loro pennellate colorate alla stagione autunnale. Bambini e adulti potranno assaporare il fascino dei trenini in un laboratorio dedicato al modellismo ferroviario, con plastico e modellini a cura del Model Club Pergine Valsugana, presso il palazzetto di Canove. A Treschè Conca le esposizioni dei prodotti locali e dell’artigianato artistico ravviveranno il piazzale dell’ex stazione tutto il giorno, mentre durante la mattinata la Galirò Eccentric One Man & Rock’n Roll Band coinvolgerà il pubblico con la sua musica in un affascinante spettacolo. La musica continuerà a Canove nell’area vicino al palazzetto con “Il viaggio: narrazione ferroviaria in musica” della Wickers Country Band e gli amici della vecchia ferrovia. Nel pomeriggio presso la ex stazione di Treschè Conca si potrà assistere all’esibizione acrobatica ed ironica di Alessandro de Luca, con intermezzi di giocoleria comica; mentre nei pressi del palazzetto di Canove ci sarà “La Pesaconta”, con giochi e premi di prodotti tipici e del bosco. Durante tutta la manifestazione sarà possibile viaggiare sul trenino che porterà i passeggeri ad ammirare il foliage nei boschi e nei prati del territorio altopianese, con alcune fermate nelle frazioni, in particolare a Cesuna dove si potrà degustare un buon tè o una tisana rigenerante. In seguito si potrà visitare l’esposizione degli elaborati di pittura del concorso “Vèrben, tinte d’autunno” con la premiazione dei primi tre classificati. Per terminare castagne, cioccolata calda e vin brulè in compagnia del gruppo Alpini a Canove e a Treschè Conca. L’evento si concluderà nel tardo pomeriggio a Canove con il concerto della Wickers Country Band.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti per il contenimento del Covid-19, con specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.