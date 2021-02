PASSAGGIO A NORD – A Cesuna gli abeti del Monte Lemerle tornano a vivere

di Anna Roscini

Rasi al suolo, non una ma ben due volte. Colpiti prima dalle ferite inferte dalla guerra, la seconda dalla forza di Madre Natura. Testimoni di una delle pagine più tragiche della nostra storia, il 29 ottobre 2018 i boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni sono caduti nuovamente sotto i colpi del vento. Alcuni, erano alberi della memoria: pochi abeti superstiti di sanguinose battaglie che seminarono morte e distruzione sulle montagne vicentine durante la Grande guerra.

È il caso dei boschi di Cesuna, nella zona del Monte Lemerle. Proprio qui, nel giugno del 1916, le truppe italiane riuscirono a fermare la Strafexpedition, la famosa spedizione punitiva austroungarica. I soldati italiani lottarono per dieci giorni, finché costrinsero gli austriaci a ripiegare, impedendo loro di invadere la pianura veneta. Significativa è la storia del Maresciallo maggiore Angelo Cosmano, insignito della medaglia d’oro al valore militare per le sue eroiche gesta: resistette al nemico, insieme a pochi uomini armati solo di moschetto e pistola. I boschi del Monte Lemerle furono quasi interamente distrutti e le perdite ingenti: nel giugno del 1918 gli austriaci tentarono ancora invano di vincere il fronte italiano, difeso questa volta anche dalle truppe inglesi accorse in aiuto.

Esattamente un secolo dopo, nei medesimi territori, Vaia provoca lo schianto di milioni di alberi, con gravi conseguenze tuttora visibili. La devastazione dei boschi ha riportato alla mente le immagini di come la Grande guerra aveva lasciato l’Altopiano dei Sette Comuni. Al tempo la ricostruzione fu difficile, ma oggi non mancano le iniziative per preservare il patrimonio forestale e storico. Proprio con questo obiettivo, il Comune di Roana ha provveduto ad inoltrare richiesta per un progetto di ampio respiro, denominato “Il Fronte di Vaia”, in occasione della pubblicazione del bando per la valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dalla tempesta. Un’iniziativa per la quale la Regione del Veneto, nell’ambito dell’accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha già comunicato lo stanziamento di € 56.880,00. «Già dalla primavera 2020, il nostro Comune aveva partecipato alla fase di screening per il bando – commenta a questo proposito Cesare Azzolini, Consigliere delegato alla promozione del territorio -, presentando tre diverse idee progettuali; quella del Monte Lemerle è andata a buon fine e anche parte di un’altra proposta, presentata poi dall’Associazione Museo Siben Alte Comoine è risultata beneficiaria».

Il progetto consiste nel dare vita ad un luogo di commemorazione che diventi simbolo del rapporto inscindibile di integrazione tra ambiente e cultura che caratterizza la storia del Comune di Roana. Sarà quindi l’opportunità di favorire la valorizzazione del patrimonio storico, in particolar modo le testimonianze della Grande Guerra e dei beni ambientali, la diffusione della loro conoscenza e la promozione della loro fruizione con la creazione di nuove realtà polifunzionali che possano dialogare proficuamente con quelle già esistenti, ponendosi come punto di riferimento per iniziative di carattere didattico e didascalico.

«Interventi finalizzati ad incrementare il turismo storico e culturale nella nostra destinazione – spiega Giulia Mosele, Assessore al turismo del Comune di Roana – risultano trainanti nel ventaglio di proposte che la nostra Amministrazione ha in programma. Le offerte esperienziali, basate sul coinvolgimento dell’ospite attraverso percorsi mentali e fisici legati alla storia e alla cultura, rappresentano anche un trend in netta ascesa nel panorama nazionale ed internazionale. Questi investimenti sul nostro già meraviglioso territorio ci permettono anche di abbattere in parte la marcata stagionalizzazione del mercato turistico favorendo nuove opportunità per tutta la popolazione».