Pasquetta alcolica per un vicentino a Jesolo: finisce con l’auto nel fiume

Pasquetta alcolica con salto nel Sile per un ventenne di Vicenza: il ragazzo è al pronto soccorso dopo essere finito con l’auto nel Sile. Il giovane, dopo aver brindato e ben bevuto a Jesolo, si è messo lo stesso al volante. Intorno alle 15 ha perso il controllo dell’auto lungo l’argine del Sile in via La Bassa. Illeso, è uscito dall’abitacolo ormai sommerso grazie all’aiuto di tre pescatori lì nei paraggi. Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori e polizia locale.

Foto: Il Gazzettino