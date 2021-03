Pasqua in zona rossa: le misure in approvazione

Come preannunciato arriverà una stretta per le prossime settimane. In particolare, secondo quanto anticipa l’Ansa, il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, Lo spostamento non sarà consentito nelle zone rosse. Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, nelle Regioni arancioni “è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno”, tra le 5 e le 22, “e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. E’ quanto si legge nello schema di decreto legge sottoposto dal governo alle Regioni.

Secondo quanto prevede la bozza di decreto legge del governo, “nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite” per la zona rossa. “Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento” verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.