Pasqua in fuga dalla polizia: multati in quattro

Una folle fuga in auto di quattro padovani, domenica: hanno percorso le strade del centro di Vicenza a folle velocità, scartando gli altri veicoli per evitare di essere fermati dalla polizia. Alla fine però, gli agenti della Questura hanno fermato l’automobile, una BMW X5, e multato i quattro passeggeri del veicolo per violazione delle normative anti-Covid. Lo racconta il Giornale di Vicenza di oggi.

I protagonisti sono quattro padovani, tre uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 30 e i 31 anni; i quattro hanno anche rischiato di aggravare la loro posizione, tenendo un atteggiamento irrispettoso durante le procedure di identificazione.

Per il guidatore, C.P., di Noventa Padovana, le sanzioni più pesanti: ritiro della patente, decurtazione di 24 punti e multa di 600 euro per diverse violazioni al codice della strada, oltre ad una sanzione di 530 euro per violazione delle disposizioni anti-Covid; quest’ultima sanzione è stata inflitta anche agli altri tre passeggeri: N.D., di Vigonza; B.G.V., di Piove di Sacco; M.V.L., unica donna del gruppo, anche lei di Piove di Sacco.