Pasqua e Pasquetta: cosa si può fare e cosa no (ristoranti chiusi, messe e viaggi verso seconde case consentiti)

Come è noto il 3,4 e 5 aprile tutta l’Italia sarà in zona rossa. L’obiettivo del lockdown è quello di limitare il contagio evitando pranzi pasquali allargati e assembramenti.

Parenti e amici

Si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Saranno chiusi bar e ristoranti. Per quanto riguarda le visite a parenti e amici sarà concessa una sola uscita al giorno verso un’altra abitazione privata che si trova nella stessa Regione. Bisognerà sempre rispettare il coprifuoco (dalle 5 alle 22). Ci si potrà spostare in un massimo di 2 persone (in cui però non rientrano i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti).

Seconde case

Vi è la possibilità per un nucleo familiare di spostarsi verso una seconda casa di cui si ha la proprietà o l’affitto da prima del 15 gennaio (nell’abitazione non devono vivere altre persone). E’ possibile raggiungere le seconde casa anche se si trovano in un’altra Regione. Alcune Regioni però hanno emesso delle ordinanze che vietano espressamente la possibilità di raggiungere la propria seconda casa a persone che arrivano da un’altra Regione (Toscana, Sardegna e Valle d’Aosta)

Messa

Si potrà celebrare in presenza sempre nel rispetto delle regole anti-Covid (l’anno scorso non si poteva). Sono però stati cancellati alcuni riti della settimana santa come la via crucis o la lavanda dei piedi.