Pasqua 2.0 a Noventa: rottura delle uova virtuale con premi!

Le limitazioni imposte dai decreti per il contenimento del Covid-19 non impediscono ai noventani di mantenere una lunga tradizione, quella della rottura delle uova a Pasqua, che tradizionalmente si tiene in Piazza IV Novembre.

Qualcuno con piglio geniale ha pensato di costruire un’applicazione per permettere questo evento da casa. Si tratta dei noventani Diego Doli e Alessandro Roncagalli che hanno a tal proposito pensato ad un’app.

E sono proprio la Pro Loco l’Amministrazione comunale che ci segnalano l’iniziativa e la promuove. “Quest’anno -recita un messaggio della pagina facebook della Pro Loco – abbiamo pensato ad un modo diverso per portare nelle vostre case il tradizionale gioco Noventano di Pasqua!Potete giocare comodamente seduti sul divano e divertirvi a sfidare i vostri amici con il gioco “Rompi Ovo” che sarà presente a breve sugli store di Android, iOS e su WebApp accessibile da internet.Comunicheremo nella pagina Facebook della Pro Loco di Noventa Vicentina l’inizio della sfida!!Possiamo già anticiparvi che ci saranno anche dei premi, per cui non fatevi scappare l’occasione!”. Rimanete connessi quindi per scoprire quando l’applicazione sarà scaricabile. L’informazione verrà prontamente data dalla pagina della Pro Loco e del Comune.

“E’ una tradizione noventana -ci dice il sindaco Mattia Veronese- e anche in tempo di coronavirus, di grande emergenza, vogliamo rispettarla e godercela, rispettando le normative e nello stesso tempo divertendoci e lanciando un messaggio beneaugurante… per il superamento di questo momento. Un plauso al direttivo e ai componenti della Pro Loco e in modo particolare ai due autori di questa applicazione Diego e Alessandro”.